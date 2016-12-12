Мировая экономика

Развивающимся рынкам не стоит паниковать из-за победы Трампа

Несмотря на предвыборные заявления, его политика может помочь не только экономике США
Марк Мобиус, исполнительный председатель совета директоров Templeton Emerging Markets Group

Победа Дональда Трампа на выборах президента США может иметь множество последствий для рынков по всему миру, в том числе и для развивающихся. Когда стало ясно, что выборы выигрывает именно Трамп, участники фондовых рынков испытали тот же шок, что и многие американские избиратели. Особенно сильная волатильность наблюдалась на развивающихся рынках. Одной из центральных тем предвыборной кампании Трампа были отношения с Мексикой, второй по величине экономикой в Латинской Америке: в частности, Трамп обещал построить стену на границе, чтобы ограничить приток мигрантов, и выйти из Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA), участником которого кроме США и Мексики является Канада. На следующий день после победы Трампа мексиканский песо обвалился до рекордного минимума к доллару США, падал и фондовый рынок Мексики, как и большинство других латиноамериканских рынков.

Скорее всего, волатильность на мировых рынках сохранится на некоторый период времени, учитывая неопределенность, окружающую возможную политику США под руководством Трампа. Тем не менее я считаю, что бóльшая часть предвыборной риторики Трампа может и не обернуться реальными действиями. Принимая высказывания Трампа за чистую монету, многие ждут от него радикальных политических шагов. Однако мне кажется, что некоторые люди слишком напуганы и настроены чересчур пессимистично, а реализация такого сценария не гарантирована, учитывая существующую в США систему сдержек и противовесов. И наконец, если Трамп действительно сможет добиться обещанного им динамичного роста экономики США, от этого, по нашему мнению, выиграют и другие страны, в том числе Мексика и прочие развивающиеся рынки.

Лично я был не так уж сильно шокирован победой Трампа. Мы уже видели подобное разочарование существующим положением дел избирателей в Европе и в других регионах, теперь оно проявилось в США. А большинство предвыборных опросов общественного мнения плохо отражали настроения американцев, живущих в экономически депрессивных сельских районах страны. Я надеюсь, что, будучи предпринимателем и самопровозглашенным специалистом по достижению договоренностей, Трамп сможет добиться положительных результатов, в частности, возможно, заключить двусторонние, а не многосторонние (как NAFTA) торговые соглашения.

Бизнесмен Трамп, скорее всего, будет чувствовать себя как дома на переговорах с другими странами и, полагаю, сможет достичь торговых и инвестиционных договоренностей, которые удовлетворят обе стороны. Например, он может заключить новое соглашение о торговле и сотрудничестве с Россией, отношения с которой были одной из важных тем его предвыборной кампании. Выиграть могут и ряд других развивающихся стран, которым не нравятся жесткие безоговорочные правила многосторонних соглашений. Кроме того, возможность снижения налогов и появления в США более дружественной к бизнесу экономической среды может привести к тому, что американские компании начнут активно расширяться не только на внутреннем рынке, но и в других странах, особенно на быстро растущих развивающихся рынках. Если бы у меня была возможность передать свои пожелания новому президенту США, я бы попросил его ускорить заключение соглашений о свободе торговли и инвестиций со странами по всему миру.

Победители и проигравшие есть на любых выборах. Задача инвестора в те периоды, когда рынки испытывают шок, заключается в том, чтобы разобраться и определить, какие страны и компании могут выжить и в результате стать сильнее. Конечно, нужно быть разборчивым. Однако в целом мы по-прежнему видим много убедительных доводов в пользу вложений в те или иные развивающиеся рынки: например, быстрые темпы экономического роста, здравая бюджетная политика, положительные демографические тренды. Как показали выборы в США, сюрпризы случаются везде. Мы считаем, что инвесторам важно видеть долгосрочные перспективы, а не краткосрочные колебания, которые, вероятно, сохранятся на развивающихся рынках.

Печатается с разрешения Templeton Emerging Markets Group

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