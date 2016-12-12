Развивающимся рынкам не стоит паниковать из-за победы Трампа

Победа Дональда Трампа на выборах президента США может иметь множество последствий для рынков по всему миру, в том числе и для развивающихся. Когда стало ясно, что выборы выигрывает именно Трамп, участники фондовых рынков испытали тот же шок, что и многие американские избиратели. Особенно сильная волатильность наблюдалась на развивающихся рынках. Одной из центральных тем предвыборной кампании Трампа были отношения с Мексикой, второй по величине экономикой в Латинской Америке: в частности, Трамп обещал построить стену на границе, чтобы ограничить приток мигрантов, и выйти из Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA), участником которого кроме США и Мексики является Канада. На следующий день после победы Трампа мексиканский песо обвалился до рекордного минимума к доллару США, падал и фондовый рынок Мексики, как и большинство других латиноамериканских рынков.

Скорее всего, волатильность на мировых рынках сохранится на некоторый период времени, учитывая неопределенность, окружающую возможную политику США под руководством Трампа. Тем не менее я считаю, что бóльшая часть предвыборной риторики Трампа может и не обернуться реальными действиями. Принимая высказывания Трампа за чистую монету, многие ждут от него радикальных политических шагов. Однако мне кажется, что некоторые люди слишком напуганы и настроены чересчур пессимистично, а реализация такого сценария не гарантирована, учитывая существующую в США систему сдержек и противовесов. И наконец, если Трамп действительно сможет добиться обещанного им динамичного роста экономики США, от этого, по нашему мнению, выиграют и другие страны, в том числе Мексика и прочие развивающиеся рынки.

Лично я был не так уж сильно шокирован победой Трампа. Мы уже видели подобное разочарование существующим положением дел избирателей в Европе и в других регионах, теперь оно проявилось в США. А большинство предвыборных опросов общественного мнения плохо отражали настроения американцев, живущих в экономически депрессивных сельских районах страны. Я надеюсь, что, будучи предпринимателем и самопровозглашенным специалистом по достижению договоренностей, Трамп сможет добиться положительных результатов, в частности, возможно, заключить двусторонние, а не многосторонние (как NAFTA) торговые соглашения.

Бизнесмен Трамп, скорее всего, будет чувствовать себя как дома на переговорах с другими странами и, полагаю, сможет достичь торговых и инвестиционных договоренностей, которые удовлетворят обе стороны. Например, он может заключить новое соглашение о торговле и сотрудничестве с Россией, отношения с которой были одной из важных тем его предвыборной кампании. Выиграть могут и ряд других развивающихся стран, которым не нравятся жесткие безоговорочные правила многосторонних соглашений. Кроме того, возможность снижения налогов и появления в США более дружественной к бизнесу экономической среды может привести к тому, что американские компании начнут активно расширяться не только на внутреннем рынке, но и в других странах, особенно на быстро растущих развивающихся рынках. Если бы у меня была возможность передать свои пожелания новому президенту США, я бы попросил его ускорить заключение соглашений о свободе торговли и инвестиций со странами по всему миру.

Победители и проигравшие есть на любых выборах. Задача инвестора в те периоды, когда рынки испытывают шок, заключается в том, чтобы разобраться и определить, какие страны и компании могут выжить и в результате стать сильнее. Конечно, нужно быть разборчивым. Однако в целом мы по-прежнему видим много убедительных доводов в пользу вложений в те или иные развивающиеся рынки: например, быстрые темпы экономического роста, здравая бюджетная политика, положительные демографические тренды. Как показали выборы в США, сюрпризы случаются везде. Мы считаем, что инвесторам важно видеть долгосрочные перспективы, а не краткосрочные колебания, которые, вероятно, сохранятся на развивающихся рынках.

Печатается с разрешения Templeton Emerging Markets Group

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