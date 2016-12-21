Макроэкономика и бюджет

Чего ждать от рубля в 2017 году?

Один важный фактор поддержки поможет перевесить возможный негатив
Олег Кузьмин, главный экономист по России и СНГ «Ренессанс капитала»

В последние недели российский рубль заметно укрепился, что вновь повысило актуальность вопроса о его дальнейшей динамике. Кто-то считает, что российская валюта никогда не станет крепче 60 руб. за доллар, а кто-то ждет заметного ослабления рубля в следующем году. Из обоснованных причин беспокоиться за динамику рубля мы могли бы выделить две: ужесточение денежно-кредитной политики в США в случае, если оно превзойдет ожидания рынка, и сокращение профицита текущего счета платежного баланса России, которое также оказалось более заметным, чем можно было бы ожидать еще полгода назад.

Вместе с тем, на наш взгляд, есть одна причина смотреть на рубль в следующем году оптимистично. И это отнюдь не динамика цен на нефть.

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