Чрезмерная госдоля в экономике демотивирует частный бизнес

Рыночная экономика способна приводить страны к процветанию, если в обществе приняты и действуют очень четкие и понятные правила работы рынков. Эти правила держатся на двух китах: первый – безусловное соблюдение прав индивидов и компаний, прав собственности и вообще прав граждан, второй – отсутствие распространенной практики хищничества как инструмента реализации бизнес-интересов. В нашей стране, к сожалению, такие правила за 25 лет так окончательно и не сформировались: сохраняется выборочное правоприменение, административный и силовой ресурс являются инструментами реализации бизнес-интересов.

Олег Вьюгин Окончил механико-математический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова.

1996–1999 гг. – замминистра, затем первый замминистра финансов.

1999–2002 гг. – исполнительный вице-президент «Тройки диалог».

2002–2004 гг. – первый зампредседателя ЦБ.

2004–2007 гг. – руководитель Федеральной службы по финансовым рынкам.

С 2007 г. – председатель совета директоров «МДМ банка».

Это разрушает справедливую конкуренцию, повышает транзакционные издержки, ослабляет мотивацию инвесторов. Именно по этим причинам российская экономика, столкнувшись с падением цен на нефть и санкциями, не смогла воспользоваться ни одним из стандартных способов преодоления внешнеэкономического шока. Не смогла ответить экспансией несырьевого экспорта на девальвацию рубля. Не удалось привлечь внешний капитал. Не получилось дерегулировать экономику, уменьшив административное давление на малый и средний бизнес, – этому противятся определенные группы интересов. Из-за санкций ограничен доступ к рынкам, что препятствует фискальному стимулированию экономики, поскольку для увеличения государственных расходов необходимо наращивать заимствования. Не сумев воспользоваться ни одним из этих инструментов, Россия медленно и с большим трудом выбирается из стагнации.

Государство нарушило баланс в экономике, поставив под контроль слишком большую долю рынков. Госкомпании, у которых по определению есть доступ к административному ресурсу, действуют в интересах своего менеджмента. Это дает им преимущество перед крупным частным бизнесом, что демотивирует частные инвестиции.

Активно расти способен средний и малый бизнес, но у него, как правило, и вовсе нет административного ресурса, а следовательно, и возможности отстаивать в сложившейся системе свои бизнес-интересы. Президент даже предложил ввести уголовную ответственность для представителей силовых структур, которые занимаются рейдерством и притеснением бизнеса.

Мы часто говорим «государственные интересы». А что мы под этим понимаем? Государство – это мы, это наши интересы. Бизнес-сообщество неоднородное. Есть интересы малого, среднего бизнеса, крупного частного, государственного. Сейчас чаша весов склонилась в пользу государственного бизнеса. Необходимо сместить баланс. Это очень трудно, но это залог здоровья экономики.

Как снизить стоимость денег

Что мешает Центробанку снизить сегодня ключевую ставку? В 2016 г. необеспеченная эмиссия составит около 3 трлн руб. Эта сумма поступила в финансовую систему по нулевой ставке. По правилам использования резервного фонда Минфин должен забирать из резервов Центробанка ранее размещенную там иностранную валюту, продать ее на рынке за рубли и профинансировать вырученными средствами бюджетный дефицит. Вместо этого Центробанк передает Минфину эквивалент рублей, а иностранную валюту из резервного фонда не продает. В результате бюджетный дефицит финансируется необеспеченной эмиссией.

Центробанк, понимая, что тем самым рискует нарушить инфляционный тренд, воздерживается от снижения процентной ставки и старается адсорбировать излишнюю ликвидность, привлекая депозиты от банков. Однако это не облегчает жизнь компаниям промышленного сектора, для которых ставка привлечения остается высокой.

Как можно изменить ситуацию? Очень просто – соблюдать правила использования резервного фонда и продавать долларовый эквивалент рублей, предоставленных Минфину, на валютном рынке. Это может привести к укреплению рубля – на 4–5 руб. по отношению к доллару. Однако тогда у Центробанка появится совершенно четкая возможность снизить базовую ставку.

Это может оказать очень позитивный эффект на промышленность. Вырастет доступность кредита. Выиграют предприятия, которые сильно зависят от зарубежных поставок – оборудования, комплектующих. Они пострадали от ослабления рубля, и с его укреплением стоимость инвестиционного импорта для них снизится. Несколько проиграет сельское хозяйство. Но это субсидируемая отрасль, главный бенефициар политики импортозамещения, антисанкций, ослабления рубля.

Поэтому соблюдение правил использования резервов может позволить Центробанку снизить ставки. И хотя это, конечно, не решит всех экономических проблем, но будет способствовать росту.

Подготовлено редакцией «Ведомости ФОРУМ» по материалам выступления на VIII деловом форуме «Финансовый форум России», прошедшем в Москве 24–25 ноября