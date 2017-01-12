Как малому бизнесу жить дальше в условиях неопределенности

На протяжении всего прошлого года мы обсуждали различные проблемы и задачи малого и среднего бизнеса. Сегодня, в самом начале нового года давайте поговорим о том, как ему жить дальше. Наступивший год, если верить прогнозам, снова обещает быть непростым, владельцы МСБ настраиваются на преодоление новых трудностей и вызовов. Согласно исследованию Альфа-банка и центра MARC, индекс бизнес-ожиданий в среде МСБ продолжает снижаться. Более 40% опрошенных малых предприятий ожидают ухудшения ситуации в стране, и только 15% бизнесменов настроены оптимистично.

Но мы уже научились жить в условиях этой неопределенности. За два года кризиса предприниматели смогли многое преодолеть и ко многому готовы. Если вам удалось удержать компанию на плаву, значит, вы сделали все возможное для того, чтобы оптимизировать бизнес. Издержки максимально сокращены; остались только сотрудники, без которых работа встанет; все кредиты погашены; непрофильные направления закрыты. Наши эксперты подготовили для вас новую серию новогодних антикризисных советов, актуальных для нынешнего времени.

1. Если ваш бизнес устроен таким образом, что его обслуживанием занимаются несколько юридических лиц (например, одно ООО снимает офис в бизнес-центре, а другое арендует склад на окраине города), имеет смысл уменьшить их количество, переведя все операции в одну компанию. Это снизит издержки по администрированию и упростит общение с банком, так как сократится документооборот и уменьшатся комиссионные расходы.

2. На фоне сдержанных прогнозов все отчетливее звучат мнения, что в 2017 г. может наметиться тенденция к началу выхода экономики России из кризиса. Для предпринимателя это означает, что нужно уже сейчас начинать думать над тем, как изменится портрет потребителя и на какие товары и услуги можно ожидать увеличения спроса, чтобы подготовиться к этому заранее.

Определенно можно сказать, что люди, когда заканчивается их личный потребительский кризис, стараются тратить деньги на то, от чего они отказывались в самое трудное для них время. Дорогие ювелирные изделия они, конечно, вряд ли кинутся скупать, это товар не первой и не второй необходимости. А вот о качественной одежде или обуви, например, уже можно будет думать. Проанализируйте, есть ли у вашего бизнеса то, что вы можете предложить клиентам на данном этапе. Но тут все же важно удержаться на грани: инвестиции уже можно делать, но не сильно большие. Не стоит сразу рассчитывать на взрывной рост спроса, начните с небольших объемов.

3. Размышляем о возможностях кредитования или ищем наиболее удобные для себя инструменты получения финансирования. Изучаем кредитные программы банков: у многих есть специальные продукты для малого бизнеса, льготные программы кредитования, беззалоговые кредиты. Государство также предлагает малым предприятиям льготные программы кредитования. Возможно, что-то из этого набора подойдет и вам.

4. По-прежнему очень щепетильно относимся к банкам. Как и раньше, внимательно смотрим на состав акционеров банка и мониторим происходящие в нем изменения. Обращаем внимание на наличие/отсутствие у банка убытков, особенно за последний год. Следим за состоянием рейтингов банка и за информацией о нем в СМИ, чтобы быть в курсе происходящих с ним событий.

5. Продолжаем крайне осмотрительно выбирать контрагентов. В начале кризиса мы советовали вам проверять, может ли ваш контрагент обанкротиться или отказаться оплачивать ваши счета. Сейчас необходимо также обращать внимание на то, насколько вписывается его деятельность в правовое поле. Банк России в прошлом году предписал банкам проверять, ведет ли клиент реальную деятельность, и блокировать его счета в случае сомнений. На деле компания может быть вполне платежеспособна, но если банк усмотрит у нее признаки фиктивной деятельности, он может просто закрыть ее счета, и – по крайней мере, на время проверки – у нее возникнут сложности с проведением платежей.

Проверить контрагента несложно, запросив о нем выписку из ЕГРЮЛ или воспользовавшись специализированным сервисом. Вас должны насторожить регистрация компании по несуществующему или «массовому» адресу, отсутствие налоговой отчетности, ситуация, когда руководитель компании занимает аналогичные должности в других компаниях. Стоит посетить офис будущего контрагента, чтобы убедиться, что он реальный, у компании есть сотрудники и имеются средства производства, то есть фирма живая.

6. Если в кризис ваша компания пережила серьезное сокращение штата и вы испытываете дефицит сотрудников, сейчас самое время заняться поисками персонала. Кризис сильно поумерил зарплатные ожидания работников и сейчас реально найти хорошего специалиста за вменяемые деньги. У вас есть возможность выбрать для своей компании лучшие кадры.

7. Даже если вам показалось, что кризис (по крайней мере, для вашей компании) миновал и можно уже вздохнуть спокойно и не «жаться», не торопитесь тратить деньги на потребление. Осторожность не будет лишней, поэтому не спешите переезжать в новый дорогой офис в центре, покупать новое авто, тратить большие деньги на маркетинговые исследования, делать дорогостоящий ремонт… Выход из кризиса может затянуться на долгий срок. И совет копить резервы, а не тратить их будет актуальным не только для бизнеса, но и для личных финансов.

8. Не забываем, что кризис – хорошее время для обучения. Читайте книги по бизнесу, маркетингу, инвестициям, посещайте семинары и тренинги. Технический прогресс не стоит на месте, поэтому узнавайте новое о технологиях и повышайте свою квалификацию. Знания никогда не бывают обузой для бизнесмена.

9. Самый главный совет остается прежним: что бы ни происходило, нужно сохранять выдержку, спокойствие и смотреть в будущее с оптимизмом. Каким бы ни был наступающий год, давайте ориентироваться в данной системе координат и жить в предлагаемых обстоятельствах. Ведь давно известно: «Позитивное мышление рождает позитивную реальность».

Мнения экспертов банков, инвестиционных и финансовых компаний, представленные в этой рубрике, могут не совпадать с мнением редакции и не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов