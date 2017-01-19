Почему инвесторам не стоит слишком полагаться на прогнозы экономистов

Зачем бог создал экономистов? Чтобы синоптики лучше выглядели на их фоне. Эту старую шутку недавно напомнил главный экономист Банка Англии Энди Халдейн. Он, правда, настроен оптимистично: считает, что, как и метеорология, экономическое прогнозирование, прошляпившее финансовый кризис 2007–2008 гг., сможет восстановить репутацию за счет использования больших объемов данных и передовых компьютерных технологий.

Этот оптимизм вряд ли обоснован. Проблема не в том, что прогнозирование погоды и экономики различается (хотя различия есть, и важные, к ним я вернусь позже). А в том, что они очень похожи: и экономисты, и метеорологи пытаются предугадать изменения в сложных системах, переход которых из одного состояния в другое может быть вызван очень незначительными изменениями.

Синоптики не могут сказать, будет ли идти дождь в ваш день рождения в следующем году – это слишком сложно. Ответственные метеорологи прогнозируют погоду на длительные периоды в очень расплывчатых терминах («сыро», «сухо», «средне»). Такой подход верен и для экономики, в которой слишком много переменных. Каким будет рост экономики США в 2017 г.? Правильный ответ: «Зависит от многих факторов».