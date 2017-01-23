Мировая экономика

Что будет с процентными ставками в США в 2017 и 2018 годах

Ситуация во многом будет определяться темпами и масштабом экономических и бюджетных преобразований Дональда Трампа
Винсент Труглиа, член совета директоров АКРА

Влияние экономической политика США на мировую экономику и отдельные страны в наибольшей степени проявлялось в последние годы через процентную политику Федеральной резервной системы. Мягкая денежно-кредитная политика после кризиса 2007-2008 гг. привела к снижению доходностей казначейских облигаций США и ослаблению доллара, что благоприятствовало росту цен на нефть и развивающихся рынков. Ожидаемое же повышение процентных ставок ФРС делает активы развивающихся экономик менее привлекательными, а более сильный доллар будет давить на сырьевые котировки.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике