Что будет с процентными ставками в США в 2017 и 2018 годах

Влияние экономической политика США на мировую экономику и отдельные страны в наибольшей степени проявлялось в последние годы через процентную политику Федеральной резервной системы. Мягкая денежно-кредитная политика после кризиса 2007-2008 гг. привела к снижению доходностей казначейских облигаций США и ослаблению доллара, что благоприятствовало росту цен на нефть и развивающихся рынков. Ожидаемое же повышение процентных ставок ФРС делает активы развивающихся экономик менее привлекательными, а более сильный доллар будет давить на сырьевые котировки.