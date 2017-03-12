Пенсионная система стремительно устаревает

Одна из самых актуальных тем сейчас – это пенсионная реформа. Дискуссии ведутся в тиши кабинетов, в редких случаях выплескиваясь в СМИ. И совсем не обсуждается тот факт, что концепция «школа – институт – работа – пенсия» уже перестала работать для современного поколения. Низкий размер пенсий и постоянно изменяющиеся правила игры разрушают образ будущего. Новое поколение выходит на рынок труда с новыми ценностными установками. Значит, нужно менять стандарты социально-трудовых отношений.

Пенсии – изобретение относительно недавнее. Публичные пенсионные системы стали возникать в XIX в. и получили массовое развитие в ХХ в. Они сформировали специфический элемент экономики, базирующийся на перераспределении денежных средств между поколениями. Государства разных стран принудительно вводили специальный вид отчислений – страховые взносы, которые давали право тем, кто их платит, на соответствующие будущие выплаты.

В России сейчас старшее поколение недовольно маленьким размером пенсий. Молодые люди сомневаются, что правила игры сохранятся к моменту их выхода на заслуженный отдых. Высокооплачиваемые специалисты обращают внимание на неэквивалентность уплаченных ими взносов и будущих пенсионных выплат. Работники вредных и опасных производств опасаются ликвидации льгот по досрочному выходу на пенсию, а те, кто имеет право на нее по выслуге лет, рассматривают пенсию как заслуженный профессиональный доход. Индивидуальные предприниматели и самозанятые граждане полагают, что смогут распорядиться своими взносами более эффективно, чем государство, и обеспечат себя альтернативными источниками дохода в будущем.

Политические партии замалчивают пенсионную тему, так как в диалоге с избирателями придется давать оценки и делать выбор в пользу того или иного решения, ведь любая реформа существующей системы будет затрагивать интересы конкретных групп людей. Яркие тому примеры, вызванные новой экономической реальностью, – заморозка пенсионных накоплений (ущемление прав будущих пенсионеров) и запаздывающая индексация пенсий (ущемление прав пенсионеров нынешних).