Что будет изображено на купюрах в 200 и 2000 рублей
«Ведомости» напоминают, какие символы не стали изображениями на новых банкнотах и какие в итоге победили
Решение совета директоров Банка России было принято по итогам общероссийского конкурса, в котором победили 15 символов из 14 городов. Новые банкноты поступят в обращение в конце 2017 г.
Монумент «Родина-мать зовет!» (Волгоград)
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Золотой мост во Владивостоке
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Памятник затопленным кораблям в Севастополе
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Дербентская крепость Нарын-кала
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Памятник Салавату Юлаеву в Уфе
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Озеро Байкал - кандидат от Иркутска
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Мечеть «Сердце Чечни», расположенная в Грозном
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Космодром «Восточный» (Циолковский)
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Казанский кремль
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Мемориал «Защитникам советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны», установленный в Мурманске
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Бугринский мост (Новосибирск)
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Смоленская крепостная стена
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Новосибирский государственный академический театр оперы и балета
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Памятник «Покорителям Самотлора» в Нижневартовске
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Золотые ворота (Владимир)
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Совет директоров ЦБ решил, что на банкноте номиналом 200 руб. будет изображен памятник затопленным кораблям в Севастополе и вид на Херсонес Таврический, а на банкноте в 2000 руб. появятся знаменитые места Дальнего Востока - мост на остров Русский во Владивостоке и космодром Восточный в Амурской области. По словам Нибиуллиной, аргументом для выбора Владивостока, кроме очевидной красоты города, стала и песня группы «Мумий Тролль» «Владивосток 2000»
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