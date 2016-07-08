Что будет изображено на купюрах в 200 и 2000 рублей

Банк России

Совет директоров ЦБ решил, что на банкноте номиналом 200 руб. будет изображен памятник затопленным кораблям в Севастополе и вид на Херсонес Таврический, а на банкноте в 2000 руб. появятся знаменитые места Дальнего Востока - мост на остров Русский во Владивостоке и космодром Восточный в Амурской области. По словам Нибиуллиной, аргументом для выбора Владивостока, кроме очевидной красоты города, стала и песня группы «Мумий Тролль» «Владивосток 2000»

16/16