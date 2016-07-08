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Что будет изображено на купюрах в 200 и 2000 рублей

«Ведомости» напоминают, какие символы не стали изображениями на новых банкнотах и какие в итоге победили
Решение совета директоров Банка России было принято по итогам общероссийского конкурса, в котором победили 15 символов из 14 городов. Новые банкноты поступят в обращение в конце 2017 г.
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Монумент «Родина-мать зовет!» (Волгоград)
Д. Абрамов / Ведомости
Монумент «Родина-мать зовет!» (Волгоград)
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Золотой мост во Владивостоке
Е.Разумный / Ведомости
Золотой мост во Владивостоке
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Памятник затопленным кораблям в Севастополе
Е. Разумный / Ведомости
Памятник затопленным кораблям в Севастополе
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Дербентская крепость Нарын-кала
Антон Подгайко / ТАСС
Дербентская крепость Нарын-кала
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Памятник Салавату Юлаеву в Уфе
Скампецкий
Памятник Салавату Юлаеву в Уфе
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Озеро Байкал - кандидат от Иркутска
С. Портер / Ведомости
Озеро Байкал - кандидат от Иркутска
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Мечеть «Сердце Чечни», расположенная в Грозном
Yarichev Abdurakhman
Мечеть «Сердце Чечни», расположенная в Грозном
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Космодром «Восточный» (Циолковский)
Роскосмос
Космодром «Восточный» (Циолковский)
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Казанский кремль
О. Сальманов / Ведомости
Казанский кремль
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Мемориал «Защитникам советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны», установленный в Мурманске
Алексей Задонский
Мемориал «Защитникам советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны», установленный в Мурманске
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Бугринский мост (Новосибирск)
Евгений Курсков / ТАСС
Бугринский мост (Новосибирск)
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Смоленская крепостная стена
Николай Смолянкин
Смоленская крепостная стена
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Новосибирский государственный академический театр оперы и балета
Артем Коротаев / ТАСС
Новосибирский государственный академический театр оперы и балета
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Памятник «Покорителям Самотлора» в Нижневартовске
Иван Сапожков / ТАСС
Памятник «Покорителям Самотлора» в Нижневартовске
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Золотые ворота (Владимир)
Bernadetta
Золотые ворота (Владимир)
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Совет директоров ЦБ решил, что на банкноте номиналом 200 руб. будет изображен памятник затопленным кораблям в Севастополе и вид на Херсонес Таврический, а на банкноте в 2000 руб. появятся знаменитые места Дальнего Востока - мост на остров Русский во Владивостоке и космодром Восточный в Амурской области. По словам Нибиуллиной, аргументом для выбора Владивостока, кроме очевидной красоты города, стала и песня группы «Мумий Тролль» «Владивосток 2000»
Банк России
Совет директоров ЦБ решил, что на банкноте номиналом 200 руб. будет изображен памятник затопленным кораблям в Севастополе и вид на Херсонес Таврический, а на банкноте в 2000 руб. появятся знаменитые места Дальнего Востока - мост на остров Русский во Владивостоке и космодром Восточный в Амурской области. По словам Нибиуллиной, аргументом для выбора Владивостока, кроме очевидной красоты города, стала и песня группы «Мумий Тролль» «Владивосток 2000»
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  • Монумент «Родина-мать зовет!» (Волгоград)
  • Золотой мост во Владивостоке
  • Памятник затопленным кораблям в Севастополе
  • Дербентская крепость Нарын-кала
  • Памятник Салавату Юлаеву в Уфе
  • Озеро Байкал - кандидат от Иркутска
  • Мечеть «Сердце Чечни», расположенная в Грозном
  • Космодром «Восточный» (Циолковский)
  • Казанский кремль
  • Мемориал «Защитникам советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны», установленный в Мурманске
  • Бугринский мост (Новосибирск)
  • Смоленская крепостная стена
  • Новосибирский государственный академический театр оперы и балета
  • Памятник «Покорителям Самотлора» в Нижневартовске
  • Золотые ворота (Владимир)
  • Совет директоров ЦБ решил, что на банкноте номиналом 200 руб. будет изображен памятник затопленным кораблям в Севастополе и вид на Херсонес Таврический, а на банкноте в 2000 руб. появятся знаменитые места Дальнего Востока - мост на остров Русский во Владивостоке и космодром Восточный в Амурской области. По словам Нибиуллиной, аргументом для выбора Владивостока, кроме очевидной красоты города, стала и песня группы «Мумий Тролль» «Владивосток 2000»
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Комментарии  ()
Всеволод Богомазов
15:31 09.07.2016
Вот в Питере ни когда не называли мосты именами личными ( мост лейтенанта Шмидта был при советах, на самом деле он Благовещенский), но чиновники эту традицию презрели и назвали новый мост в городе именем А.Кадырова по тому, что он типа герой России, который - как в песне про Кудеяра, который был разбойником, но стал послушником монастыря - был бандитом и сепаратистом, но за обещанные репарации стал молодцом и Нашим. Так вот на купюре в 2ооо рублей А.Кадырова изобразить в полный рост, а на 200 рублях его родовое поместье в Чечне. И вообще - побольше всего им. А.Кадырова. И законов вроде "закона Яровой" побольше. Не исполнить, так хоть потешить товарища Путина. Ему, как мне кажется, очень нравится тролить читающую публику не только словом, но и делом. Гуляй, Москва! Разговаривай, Россия!
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