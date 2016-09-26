Рейтинг мировых финансовых центров – 2016

Евгений Разумный / Ведомости

Москва опустилась на 84-ю строчку в рейтинге, потеряв 17 позиций (до 568 пунктов). Санкт-Петербург опустился на три строчки, до 85-го места (567 пунктов). Оба города снова попали в десятку финансовых центров с наибольшими репутационными издержками. Это означает, что их восприятие респондентами хуже, чем свидетельствуют количественные показатели, отмечает Z/Yen. Хуже, чем к Москве, финансисты относятся к Бангкоку, Рейкьявику и Эр-Рияду. У Петербурга репутационные издержки немного ниже, чем у Москвы

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