Рейтинг мировых финансовых центров – 2016
Москва и Санкт-Петербург остались в последней десятке
Индекс мировых финансовых центров был впервые опубликован в 2007 году и обновляется каждые полгода на основе опроса более 3000 профессионалов. Он учитывает пять групп показателей (всего 105 индивидуальных факторов), включающих стоимость жизни и наличие офисных площадей, качество интернет-связи и транспортной инфраструктуры, оценки уровня коррупции и политической стабильности. Также среди факторов качество жизни, инфляция, иностранные инвестиции, стоимость торгуемых акций и облигаций, ставки налогов
Brexit не смог повлиять на мнение финансистов, и Лондон снова занял первое место в рейтинге крупнейших финансовых центров мира. Об этом говорится в обзоре финансовой консалтинговой компании Z/Yen Group, которая раз в полгода рассчитывает Global Financial Centres Index (GFCI)
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На второй строчке - Нью-Йорк с отрывом от Лондона всего на 1 пункт (794 балла). «Рейтинг базируется на шкале из 1000 пунктов, поэтому мы считаем, что выигрыш менее чем в 20 пунктов означает относительное равенство позиций», - объясняли аналитики Z/Yen Group в пресс-релизе
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Замыкает тройку лидеров Сингапур (752 пункта). Лидеры рейтинга - 11 городов с обширными и разнообразными финансовыми возможностями, к тому же они активно связаны с другими финансовыми центрами мира, говорится в отчете
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Четвертым стал Гонконг (748 пунктов). «Международный банк только тогда является по-настоящему международным, если у него есть офис в Лондоне, Нью-Йорке, Сингапуре, Гонконге и Токио», - приводит в исследовани Z/Yen Group слова гонконгского инвестбанкира
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Токио - пятый (734 пункта)
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Шестым стал Сан-Франциско (720 пунктов)
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Седьмой - Бостон (719 пунктов)
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Чикаго - на восьмом месте (718 пунктов)
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Цюрих - девятый (716 пунктов) в общем рейтинге и второй среди финансовых центров Европы
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Столица США - на 10-м месте. Вашингтон набрал 713 пунктов в рейтинге
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Варшава снова признана лидирующим финансовым центром в Восточной Европе - 45-е место в мире (плюс три позиции в рейтинге до 625 пунктов)
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Москва опустилась на 84-ю строчку в рейтинге, потеряв 17 позиций (до 568 пунктов). Санкт-Петербург опустился на три строчки, до 85-го места (567 пунктов). Оба города снова попали в десятку финансовых центров с наибольшими репутационными издержками. Это означает, что их восприятие респондентами хуже, чем свидетельствуют количественные показатели, отмечает Z/Yen. Хуже, чем к Москве, финансисты относятся к Бангкоку, Рейкьявику и Эр-Рияду. У Петербурга репутационные издержки немного ниже, чем у Москвы
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