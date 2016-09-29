Сочи встречает гостей международного инвестиционного форума

Валерий Матыцин/фотохост-агентство ТАСС

Бюджет ПМЭФ в 2016 г. вырос почти до 2 млрд руб., говорил в июне председатель оргкомитета форума вице-премьер Сергей Приходько. Расходы на сочинский форум почти в 10 раз меньше – 250 млн руб., сообщил в начале сентября вице-премьер Дмитрий Козак, курирующий форум в Сочи

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