Госинвестиции и проекты

Сочи встречает гостей международного инвестиционного форума

Официальная программа начинается 30 сентября в Олимпийском парке
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Международный инвестиционный форум «Сочи-2016» пройдет 29 сентября - 2 октября в Олимпийском парке
Александр Рюмин/фотохост-агентство ТАСС
Международный инвестиционный форум «Сочи-2016» пройдет 29 сентября - 2 октября в Олимпийском парке
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Официальная программа начинается 30 сентября, за день до этого гости и участники форума смогли посетить стенды компаний и регионов, представленных на форуме
Александр Рюмин/фотохост-агентство ТАСС
Официальная программа начинается 30 сентября, за день до этого гости и участники форума смогли посетить стенды компаний и регионов, представленных на форуме
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Развлекать гостей в Олимпийском парке будут хоккеем, теннисным турниром, выставкой «Художники России — за чистую воду», аттракционами тематического парка, а также заездами на автодроме
Егор Алеев/фотохост-агентство ТАСС
Развлекать гостей в Олимпийском парке будут хоккеем, теннисным турниром, выставкой «Художники России — за чистую воду», аттракционами тематического парка, а также заездами на автодроме
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Инвестиционный форум в Сочи проводится в 15-й раз. На фото робот Сбербанка
Александр Рюмин/фотохост-агентство ТАСС
Инвестиционный форум в Сочи проводится в 15-й раз. На фото робот Сбербанка
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В этом году сменился организатор форума. Вместо торгово-промышленной палаты Краснодарского края его проводит Росконгресс – монополист на проведение крупнейших инвестфорумов (организатор ПМЭФ и форума во Владивостоке)
Петр Ковалев/фотохост-агентство ТАСС
В этом году сменился организатор форума. Вместо торгово-промышленной палаты Краснодарского края его проводит Росконгресс – монополист на проведение крупнейших инвестфорумов (организатор ПМЭФ и форума во Владивостоке)
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В отличие от петербургского форума, который ориентирован главным образом на иностранных инвесторов и расширение международных связей, сочинский традиционно фокусируется на региональном развитии
Александр Рюмин/фотохост-агентство ТАСС
В отличие от петербургского форума, который ориентирован главным образом на иностранных инвесторов и расширение международных связей, сочинский традиционно фокусируется на региональном развитии
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Инвесторы Сочинского форума попроще, цена участия в нем пониже
Егор Алеев/фотохост-агентство ТАСС
Инвесторы Сочинского форума попроще, цена участия в нем пониже
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Премиальный пакет обошелся участникам в 118 000 руб. с НДС, обычный – в 95 000 руб
Александр Рюмин/фотохост-агентство ТАСС
Премиальный пакет обошелся участникам в 118 000 руб. с НДС, обычный – в 95 000 руб
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Бюджет ПМЭФ в 2016 г. вырос почти до 2 млрд руб., говорил в июне председатель оргкомитета форума вице-премьер Сергей Приходько. Расходы на сочинский форум почти в 10 раз меньше – 250 млн руб., сообщил в начале сентября вице-премьер Дмитрий Козак, курирующий форум в Сочи
Валерий Матыцин/фотохост-агентство ТАСС
Бюджет ПМЭФ в 2016 г. вырос почти до 2 млрд руб., говорил в июне председатель оргкомитета форума вице-премьер Сергей Приходько. Расходы на сочинский форум почти в 10 раз меньше – 250 млн руб., сообщил в начале сентября вице-премьер Дмитрий Козак, курирующий форум в Сочи
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В программе – три направления: «устойчивое развитие», «инструменты регионального роста» и «развитие компетенций»
Петр Ковалев/фотохост-агентство ТАСС
В программе – три направления: «устойчивое развитие», «инструменты регионального роста» и «развитие компетенций»
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Проект строительства круглогодичного аквапарка на месте долгостроя в центре Сочи
Антон Новодережкин/фотохост-агентство ТАСС
Проект строительства круглогодичного аквапарка на месте долгостроя в центре Сочи
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Стенд российского разработчика систем электропривода для транспортных средств Deller
Валерий Матыцин/фотохост-агентство ТАСС
Стенд российского разработчика систем электропривода для транспортных средств Deller
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Ростовская область представит на форуме 114 проектов с совокупным объемом инвестиций свыше 690 млрд руб.
Станислав Красильников/фотохост-агентство ТАСС
Ростовская область представит на форуме 114 проектов с совокупным объемом инвестиций свыше 690 млрд руб.
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Краснодар на форуме «Сочи-2016» сделает ставку на технологии и представит 12 крупных проектов на общую сумму инвестиций порядка 71 млрд руб.
Александр Рюмин/фотохост-агентство ТАСС
Краснодар на форуме «Сочи-2016» сделает ставку на технологии и представит 12 крупных проектов на общую сумму инвестиций порядка 71 млрд руб.
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Стенд Тульской области
Александр Рюмин/фотохост-агентство ТАСС
Стенд Тульской области
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Официальный автомобиль форума - премиальный бренд Hyundai Genesis. Компания предоставила 100 автомобилей для организации транспортного обслуживания участников
Пресс-служба Фонда «Росконгресс»/ТАСС
Официальный автомобиль форума - премиальный бренд Hyundai Genesis. Компания предоставила 100 автомобилей для организации транспортного обслуживания участников
16/16
  • Международный инвестиционный форум «Сочи-2016» пройдет 29 сентября - 2 октября в Олимпийском парке
  • Официальная программа начинается 30 сентября, за день до этого гости и участники форума смогли посетить стенды компаний и регионов, представленных на форуме
  • Развлекать гостей в Олимпийском парке будут хоккеем, теннисным турниром, выставкой «Художники России — за чистую воду», аттракционами тематического парка, а также заездами на автодроме
  • Инвестиционный форум в Сочи проводится в 15-й раз. На фото робот Сбербанка
  • В этом году сменился организатор форума. Вместо торгово-промышленной палаты Краснодарского края его проводит Росконгресс – монополист на проведение крупнейших инвестфорумов (организатор ПМЭФ и форума во Владивостоке)
  • В отличие от петербургского форума, который ориентирован главным образом на иностранных инвесторов и расширение международных связей, сочинский традиционно фокусируется на региональном развитии
  • Инвесторы Сочинского форума попроще, цена участия в нем пониже
  • Премиальный пакет обошелся участникам в 118 000 руб. с НДС, обычный – в 95 000 руб
  • Бюджет ПМЭФ в 2016 г. вырос почти до 2 млрд руб., говорил в июне председатель оргкомитета форума вице-премьер Сергей Приходько. Расходы на сочинский форум почти в 10 раз меньше – 250 млн руб., сообщил в начале сентября вице-премьер Дмитрий Козак, курирующий форум в Сочи
  • В программе – три направления: «устойчивое развитие», «инструменты регионального роста» и «развитие компетенций»
  • Проект строительства круглогодичного аквапарка на месте долгостроя в центре Сочи
  • Стенд российского разработчика систем электропривода для транспортных средств Deller
  • Ростовская область представит на форуме 114 проектов с совокупным объемом инвестиций свыше 690 млрд руб.
  • Краснодар на форуме «Сочи-2016» сделает ставку на технологии и представит 12 крупных проектов на общую сумму инвестиций порядка 71 млрд руб.
  • Стенд Тульской области
  • Официальный автомобиль форума - премиальный бренд Hyundai Genesis. Компания предоставила 100 автомобилей для организации транспортного обслуживания участников
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