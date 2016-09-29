Сочи встречает гостей международного инвестиционного форума
Официальная программа начинается 30 сентября в Олимпийском парке
Международный инвестиционный форум «Сочи-2016» пройдет 29 сентября - 2 октября в Олимпийском парке
1/16
Официальная программа начинается 30 сентября, за день до этого гости и участники форума смогли посетить стенды компаний и регионов, представленных на форуме
2/16
Развлекать гостей в Олимпийском парке будут хоккеем, теннисным турниром, выставкой «Художники России — за чистую воду», аттракционами тематического парка, а также заездами на автодроме
3/16
Инвестиционный форум в Сочи проводится в 15-й раз. На фото робот Сбербанка
4/16
В этом году сменился организатор форума. Вместо торгово-промышленной палаты Краснодарского края его проводит Росконгресс – монополист на проведение крупнейших инвестфорумов (организатор ПМЭФ и форума во Владивостоке)
5/16
В отличие от петербургского форума, который ориентирован главным образом на иностранных инвесторов и расширение международных связей, сочинский традиционно фокусируется на региональном развитии
6/16
Инвесторы Сочинского форума попроще, цена участия в нем пониже
7/16
Премиальный пакет обошелся участникам в 118 000 руб. с НДС, обычный – в 95 000 руб
8/16
Бюджет ПМЭФ в 2016 г. вырос почти до 2 млрд руб., говорил в июне председатель оргкомитета форума вице-премьер Сергей Приходько. Расходы на сочинский форум почти в 10 раз меньше – 250 млн руб., сообщил в начале сентября вице-премьер Дмитрий Козак, курирующий форум в Сочи
9/16
В программе – три направления: «устойчивое развитие», «инструменты регионального роста» и «развитие компетенций»
10/16
Проект строительства круглогодичного аквапарка на месте долгостроя в центре Сочи
11/16
Стенд российского разработчика систем электропривода для транспортных средств Deller
12/16
Ростовская область представит на форуме 114 проектов с совокупным объемом инвестиций свыше 690 млрд руб.
13/16
Краснодар на форуме «Сочи-2016» сделает ставку на технологии и представит 12 крупных проектов на общую сумму инвестиций порядка 71 млрд руб.
14/16
Стенд Тульской области
15/16
Официальный автомобиль форума - премиальный бренд Hyundai Genesis. Компания предоставила 100 автомобилей для организации транспортного обслуживания участников
16/16