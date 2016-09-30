Эмоции Сочинского инвестиционного форума

Станислав Красильников/фотохост-агентство ТАСС

Заместитель председателя ВЭБа Андрей Клепач во время гала-матча по хоккею между сборными командами Ночной хоккейной лиги и Международного инвестиционого форума «Сочи-2016» на ледовой арене «Шайба»

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