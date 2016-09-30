Эмоции Сочинского инвестиционного форума
Все переживания участников в объективе фотографов
Председатель правления Пенсионного фонда Антон Дроздов перед началом пленарного заседания
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Президент «Лукойла» Вагит Алекперов и предправления «Газпрома» Алексей Миллер
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Полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло (на втором плане)
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров фотографируется с образцом банкноты в 200 руб.
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Губернатор Тюменской области Владимир Якушев, премьер-министр Дмитрий Медведев, председатель Комитета гражданских инициатив Алексей Кудрин и продюсер Мишель Литвак (слева направо) на пленарном заседании «Новое качество государственного управления: проекты для роста, проекты для жизни»
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Депутат Госдумы Ирина Яровая и глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров
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Заместитель председателя ВЭБа Андрей Клепач во время гала-матча по хоккею между сборными командами Ночной хоккейной лиги и Международного инвестиционого форума «Сочи-2016» на ледовой арене «Шайба»
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Министр энергетики Александр Новак (в центре) в окружении журналистов
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Музыкант Игорь Бутман во время выступления на приеме фонда «Росконгресс»
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Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков (справа) во время интервью
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин
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