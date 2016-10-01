Макроэкономика и бюджет

Что на самом деле скрыто в Центробанке

ЦБ провел день открытых дверей
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1 октября в главном здании Банка России на Неглинной 12 проходит День открытых дверей, сообщает сайт ЦБ
Андрей Гордеев / Ведомости
1 октября в главном здании Банка России на Неглинной 12 проходит День открытых дверей, сообщает сайт ЦБ
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Музыкальную часть обеспечивают учащиеся Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского
Андрей Гордеев / Ведомости
Музыкальную часть обеспечивают учащиеся Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского
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Посетители увидели выставку «Русский рубль: вехи истории» из собрания Музейно-экспозиционного фонда Банка России
Андрей Гордеев / Ведомости
Посетители увидели выставку «Русский рубль: вехи истории» из собрания Музейно-экспозиционного фонда Банка России
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Можно записаться на экскурсию по историческим интерьерам здания
Андрей Гордеев / Ведомости
Можно записаться на экскурсию по историческим интерьерам здания
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Андрей Гордеев / Ведомости
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Андрей Гордеев / Ведомости
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Андрей Гордеев / Ведомости
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Андрей Гордеев / Ведомости
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Андрей Гордеев / Ведомости
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Андрей Гордеев / Ведомости
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Андрей Гордеев / Ведомости
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Андрей Гордеев / Ведомости
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Андрей Гордеев / Ведомости
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Андрей Гордеев / Ведомости
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Андрей Гордеев / Ведомости
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Андрей Гордеев / Ведомости
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Андрей Гордеев / Ведомости
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Андрей Гордеев / Ведомости
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  • 1 октября в главном здании Банка России на Неглинной 12 проходит День открытых дверей, сообщает сайт ЦБ
  • Музыкальную часть обеспечивают учащиеся Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского
  • Посетители увидели выставку «Русский рубль: вехи истории» из собрания Музейно-экспозиционного фонда Банка России
  • Можно записаться на экскурсию по историческим интерьерам здания
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