Что на самом деле скрыто в Центробанке
ЦБ провел день открытых дверей
1 октября в главном здании Банка России на Неглинной 12 проходит День открытых дверей, сообщает сайт ЦБ
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Музыкальную часть обеспечивают учащиеся Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского
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Посетители увидели выставку «Русский рубль: вехи истории» из собрания Музейно-экспозиционного фонда Банка России
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Можно записаться на экскурсию по историческим интерьерам здания
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