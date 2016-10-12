Форум «ВТБ капитала» «Россия зовет!»
8-й ежегодный инвестиционный форум проходит в Москве 12–14 октября
Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина на форуме отметила признаки восстановления потребления, добавив, что у потребителей появилась некоторая уверенность. Также глава ЦБ отметила рост розничного кредитования
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Траты Резервного фонда в ближайшие три года планируется сокращать, чтобы сохранить его к концу 2019 г, сообщил министр финансов Антон Силуанов
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«Мое личное мнение - мы должны дождаться отмены санкций, и тогда продолжать приватизацию [банка]», - заявил в интервью председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин
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8-й инвестиционный форум «ВТБ капитала» проходит в Москве 12–14 октября
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Форум проводится каждый год и собирает около 2000 участников
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Не все участники смогли выстоять длинную очередь на регистрацию
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Председатель правления ВТБ 24 Михаил Задорнов
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Первый зампредправления ВТБ Юрий Соловьев, председатель правления ВТБ Андрей Костин, министр финансов Антон Силуанов и глава Центробанка Эльвира Набиуллина (слева направо)
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