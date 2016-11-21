Обмен по-индийски: очереди и драки у банков
Решение индийских властей вывести из оборота банкноты номиналом 500 и 1000 рупий грозит стране коллапсом
Власти Индии приняли решение вывести из оборота банкноты номиналом 500 и 1000 рупий (примерно $7,5 и $15), объясняя, что это одна из мер по борьбе с коррупцией. Нововведение застало население врасплох
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Купюры номиналом 500 и 1000 рупий не принимаются в качестве платежного средства с 9 ноября. До конца года они должны быть сданы в банки. Выведенные из обращения купюры составляют 86% оборота наличных денег в стране, пишет AP
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В индийских банках сохраняются огромные очереди, вспыхивают драки и беспорядки, сообщает британский телеканал Sky News
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Купюры нового образца номиналом 500 рупий, обладающие более высокой степенью защиты, поступили в банки с опозданием
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Экономика страны построена в основном на наличных расчетах и реформа грозит ей коллапсом, отмечает Sky News
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17 ноября правительство ввело ограничения на обмен валюты. С этого времени граждане могут обменять за один раз только 2000 рупий (около $30), ранее было разрешено менять 4000 рупий, сообщает BBC. Вместо обмена также предлагается открыть депозит, правда, в отношении вкладов более 250 000 рупий ($3700) будут проводиться специальные расследования, чтобы выявить случаи сокрытия доходов, пишет AP
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Вынуждая людей сдавать самые ходовые купюры, власти рассчитывают вывести часть экономики из серой зоны. По словам экспертов, рынок так называемых "черных денег" в Индии велик. Речь идет о средствах, полученных незаконным путем или скрытых от налоговых органов
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