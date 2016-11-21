Обмен по-индийски: очереди и драки у банков

Saikat Paul / Pacific Press /LightRocket / Getty Images

17 ноября правительство ввело ограничения на обмен валюты. С этого времени граждане могут обменять за один раз только 2000 рупий (около $30), ранее было разрешено менять 4000 рупий, сообщает BBC. Вместо обмена также предлагается открыть депозит, правда, в отношении вкладов более 250 000 рупий ($3700) будут проводиться специальные расследования, чтобы выявить случаи сокрытия доходов, пишет AP

6/7