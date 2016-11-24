Венера и Марс на финансовом форуме
Картина Ботичелли послужила аллегорией для ситуации в российской экономике
Участники «Финансового форума России», организованного «Ведомостями», живо обсуждали ситуацию, из которой пока не видно выхода. Венера на полотне Ботичелли, олицетворяющая экономических агентов, никак не может дождаться пробуждения Марса. Тот, от кого зависит принятие главных решений в стране, не дает возможности понять, какова же будет экономическая стратегия России
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Гендиректор АКРА Екатерина Трофимова
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Оттолкнувшись от сюжета картины, главный экономист Евразийского банка развития Ярослав Лисоволик дал такое определение нынешней реальности в мировой экономике. Это закат Меркурия и восход Марса, т. е. разворот тренда, наблюдавшегося 1-2 десятилетия назад
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Председатель совета директоров МДМ банка Олег Вьюгин
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Руководитель Экономической экспертной группы Евсей Гурвич
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Спикеры конференции
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Председатель корпоративного и инвестиционного банка Citi в странах CEEMEA Иракли Мтибелишвили
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Председатель правления Евразийского банка развития Дмитрий Панкин
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Гендиректор АКРА Екатерина Трофимова (на фото справа)
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Заместитель генерального директора по экономике и финансам «Т Плюс» Кирилл Лыков
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Председатель правления Евразийского банка развития Дмитрий Панкин (на фото слева) и председатель совета директоров МДМ-банка Олег Вьюгин
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На финансовом форуме
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