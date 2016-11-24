Венера и Марс на финансовом форуме

А. Гордеев / Ведомости

Участники «Финансового форума России», организованного «Ведомостями», живо обсуждали ситуацию, из которой пока не видно выхода. Венера на полотне Ботичелли, олицетворяющая экономических агентов, никак не может дождаться пробуждения Марса. Тот, от кого зависит принятие главных решений в стране, не дает возможности понять, какова же будет экономическая стратегия России

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