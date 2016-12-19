Съезд РСПП в цитатах и лицах

Андрей Гордеев / Ведомости

Чиновники обсудили участие Сбербанка в оказании государственных услуг в электронной форме. Первый вице-премьер Игорь Шувалов (в центре) признал, что во власти пока не все готовы к идее вывода части госуслуг за периметр госорганов. Слева - президент РСПП Александр Шохин, справа - председатель ЦБ Эльвира Набиуллина

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