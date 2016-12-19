Съезд РСПП в цитатах и лицах
Как прошла юбилейная 25-я встреча предпринимателей
Президент ВТБ Андрей Костин прокомментировал в кулуарах съезда национализацию крупнейшего украинского банка – Приватбанка, ранее принадлежащего Игорю Коломойскому. «Давно пора Приватбанк отобрать у этого негодяя», – заявил Костин. Слева - владелец «Мечела» Игорь Зюзин
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Чиновники обсудили участие Сбербанка в оказании государственных услуг в электронной форме. Первый вице-премьер Игорь Шувалов (в центре) признал, что во власти пока не все готовы к идее вывода части госуслуг за периметр госорганов. Слева - президент РСПП Александр Шохин, справа - председатель ЦБ Эльвира Набиуллина
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Пока комплекс мер по деофшоризации не оправдал всех надежд властей, но это только первый этап, заявил на съезде РСПП министр финансов Антон Силуанов, передает «Интерфакс»
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Банк России против административного распределения дешевых кредитных ресурсов «приближенным» компаниям, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина
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Промышленники и предприниматели слушают докладчиков
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Инвестор Давид Якобашвили и бизнес-омбудсмен Бориса Титов
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Министр труда и социальной защиты Максим Топилин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко
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Владелец О1 Group Борис Минц
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Президент ВТБ Андрей Костин и основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов
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Президент «Лукойла» Вагит Алекперов
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25-й съезд РСПП прошел в Москве, гостей угощали фирменным шоколадом
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