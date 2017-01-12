Цитаты Гайдаровского форума

Валерий Шарифулин/ТАСС

«Говорить, удовлетворен я или нет [курсом рубля], - а вы удовлетворены текущими ценами на нефть, предположим? Правительство не отвечает за рубль, рубль у нас плавающий. Поэтому он зависит от того, сколько валюты в страну поступило, какой отток капитала, какой спрос на валюту в настоящий момент», - сказал журналистам министр финансов Антон Силуанов в кулуарах форума (цитата по «Интерфаксу»)

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