Цитаты Гайдаровского форума
Курс рубля, проблемы с оплатой труда и прогнозы на 2017 год
«Говорить, удовлетворен я или нет [курсом рубля], - а вы удовлетворены текущими ценами на нефть, предположим? Правительство не отвечает за рубль, рубль у нас плавающий. Поэтому он зависит от того, сколько валюты в страну поступило, какой отток капитала, какой спрос на валюту в настоящий момент», - сказал журналистам министр финансов Антон Силуанов в кулуарах форума (цитата по «Интерфаксу»)
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«Значительно лучше [ситуация в экономике], чем год назад. Наши ожидания позитивны, и об этом говорит премьер-министр, вчера мы это обсуждали на совещании у президента», - сказал журналистам в кулуарах форума первый вице-премьер Игорь Шувалов
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«Мы довольно давно уже договорились не трогать налоговую систему. В конце года президент сказал, я сказал, что вопрос прогресса по налогам на доходы физических лиц сейчас в повестке дня не стоит», - заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. Ранее, выступая на форуме, вице-премьер Ольга Голодец сообщила журналистам, что тема прогрессивной шкалы НДФЛ обсуждается в правительстве
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«У нас есть серьезнейшая проблема – это МРОТ и численность людей, которые получают этот МРОТ. К сожалению, эта цифра у нас держится на уровне 4,9 млн человек – столько людей у нас получают заработную плату ниже МРОТа», – отметила вице-премьер Ольга Голодец в ходе Гайдаровского форума (цитата по «Прайму»)
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«Те, кто будет ждать и откладывать принятие решений по инвестициям на более поздний срок, окажутся в менее выгодном положении. Поэтому я всех иностранных коллег приглашаю делать инвестиции» – так министр экономического развития Максим Орешкин призвал иностранный бизнес активнее инвестировать в российскую экономику (цитата по ТАСС)
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Татарстан ведет переговоры с крупными кредиторами Татфондбанка о конвертации их долга в капитал, сообщил журналистам в кулуарах форума президент республики Рустам Минниханов. «Есть компании, которые держат там [в Татфондбанке] депозиты. С ними ведём переговоры, если появится санатор, чтобы они капитализировали свои депозиты» (цитата по «Интерфаксу»)
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«Нет, мы не поддерживаем, мы считаем, что это несправедливо», - заявил глава Минкомсвязи Николай Никифоров, отмечая, что штрафовать интернет-пользователей за скачивание пиратского контента не стоит (цитата по «Интерфаксу»)
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«В 2016 г. были отозваны лицензии 97 кредитных организаций, 68 из них были признаны банкротами. 59 из них имели заключение о недостоверности годовой отчетности», – сообщил главный аудитор ЦБ Валерий Горегляд. По его словам, лицензии были отозваны у 17 НПФ, 69 страховых компаний и 32 управляющих компаний (цитата по ТАСС)
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«В 2000 г. из 100 занятых высшее образование имели 22 человека. В 2015 г. - 32 человека. К 2025 г. занятых, имеющих высшее образование, будет около половины, и Россия станет практически мировым лидером [по доле работников с высшим образованием]», - прогнозировал ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов (на фото слева), выступая на форуме (цитата по «Интерфаксу»)
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