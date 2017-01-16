Мировая экономика

10 рисков для ведения бизнеса – 2017

Эксперты Всемирного экономического форума назвали, что мешает современным предпринимателям
Preloader gallery
Рост безработицы или работа, не соответствующая квалификации
Moritz Hager / WEF
Рост безработицы или работа, не соответствующая квалификации
1/10
Значительные колебания цен на энергоносители негативно сказываются на зависимые от энергоресурсов отрасли и потребителей
Miraflores Palace / REUTERS
Значительные колебания цен на энергоносители негативно сказываются на зависимые от энергоресурсов отрасли и потребителей
2/10
Налоговый кризис
EPA / VOSTOCK Photo
Налоговый кризис
3/10
Неспособность правительств некоторых государств руководить страной: слабая законодательная база, коррупция и невозможность сдвинуться с мертвой точки. На фото: экс-президент Венесуэлы Николас Мадуро
Ariana Cubillos / AP
Неспособность правительств некоторых государств руководить страной: слабая законодательная база, коррупция и невозможность сдвинуться с мертвой точки. На фото: экс-президент Венесуэлы Николас Мадуро
4/10
Выраженная социальная нестабильность
М. Стулов / Ведомости
Выраженная социальная нестабильность
5/10
Неудачные финансовые механизмы или институты, порождающие рост суверенного долга
Michael Probst / AP
Неудачные финансовые механизмы или институты, порождающие рост суверенного долга
6/10
Террористические акты
Е. Разумный / Ведомости
Террористические акты
7/10
Серьезные сбои в работе жизненно-важной инфраструктуры
Toru Hanai / Reuters
Серьезные сбои в работе жизненно-важной инфраструктуры
8/10
Пузырь на рынке активов
PIXABAY
Пузырь на рынке активов
9/10
Межгосударственные конфликты
Felipe Dana / AP
Межгосударственные конфликты
10/10
  • Рост безработицы или работа, не соответствующая квалификации
  • Значительные колебания цен на энергоносители негативно сказываются на зависимые от энергоресурсов отрасли и потребителей
  • Налоговый кризис
  • Неспособность правительств некоторых государств руководить страной: слабая законодательная база, коррупция и невозможность сдвинуться с мертвой точки. На фото: экс-президент Венесуэлы Николас Мадуро
  • Выраженная социальная нестабильность
  • Неудачные финансовые механизмы или институты, порождающие рост суверенного долга
  • Террористические акты
  • Серьезные сбои в работе жизненно-важной инфраструктуры
  • Пузырь на рынке активов
  • Межгосударственные конфликты
Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Другие материалы в сюжете