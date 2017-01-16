10 рисков для ведения бизнеса – 2017
Эксперты Всемирного экономического форума назвали, что мешает современным предпринимателям
Рост безработицы или работа, не соответствующая квалификации
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Значительные колебания цен на энергоносители негативно сказываются на зависимые от энергоресурсов отрасли и потребителей
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Налоговый кризис
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Неспособность правительств некоторых государств руководить страной: слабая законодательная база, коррупция и невозможность сдвинуться с мертвой точки. На фото: экс-президент Венесуэлы Николас Мадуро
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Выраженная социальная нестабильность
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Неудачные финансовые механизмы или институты, порождающие рост суверенного долга
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Террористические акты
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Серьезные сбои в работе жизненно-важной инфраструктуры
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Пузырь на рынке активов
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Межгосударственные конфликты
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