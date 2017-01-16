Давос в ожидании Всемирного экономического форума
Основная тема в этом году – «Отзывчивое и ответственное лидерство»
В швейцарском Давосе заканчиваются последние приготовления к Всемирному экономическому форуму (ВЭФ), который пройдет 17-20 января
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Основная тема в этом году – «Отзывчивое и ответственное лидерство»
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Компании могут выбирать разные уровни партнерства с форумом. От этого зависит, с одной стороны, размер их годового взноса (150 000–600 000 швейцарских франков), а с другой – степень вовлеченности в его деятельность, участие в мероприятиях, а также предоставляемые им привилегии
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В этом году ожидается рекордное количество участников – около 3000 руководителей крупных мировых компаний, политиков, представителей гражданского общества, СМИ и деятелей сферы искусства. За безопасностью традиционно следят снайперы
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Китай в этом году направил в Давос самую представительную делегацию в истории
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Подготовка у одной из площадок форума
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Издержки форума примерно в равной степени приходятся на оплату труда сотрудников (452 штатных работника на 30 июня 2016 г., средняя зарплата – $230 000 в год) и накладные расходы (аренда помещений и организация мероприятий)
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