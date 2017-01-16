Давос в ожидании Всемирного экономического форума

LAURENT GILLIERON / EPA

Компании могут выбирать разные уровни партнерства с форумом. От этого зависит, с одной стороны, размер их годового взноса (150 000–600 000 швейцарских франков), а с другой – степень вовлеченности в его деятельность, участие в мероприятиях, а также предоставляемые им привилегии

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