Налогообложение роботов и «деньги из-под подушек»
Главные цитаты инвестиционного форума в Сочи
Налогообложение роботов руководитель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин назвал «не самой правильной идеей», а также отметил, что «роботы бывают разными, и нужно будет определить единицу измерения», передает «Интерфакс»
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Цифровая экономика в России уже существует, заявил временно исполняющий обязанности губернатора Новгородской области Андрей Никитин. «Никакой дискуссии – придет или не придет цифровая экономика – быть не может. Она уже есть. Она формирует наше будущее», – заявил Никитин
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Около 5 млн человек в России получают зарплату на уровне минимального размера оплаты труда, заявила вице-премьер Ольга Голодец, курирующая социальный блок правительства, передает «Интерфакс»
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Минфин надеется вытащить «деньги из-под подушек» населения, размещая облигации федерального займа, рассказал на форуме в Сочи министр финансов Антон Силуанов. «Для меня этот инструмент будет интересен, - отметил Силуанов. - Такие вложения сделаю, чтобы самому убедиться, как работает новый инструмент»
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Министр экономического развития России Максим Орешкин полагает, что прорывные проекты необходимы для роста российской экономики. Об этом он написал в статье, опубликованной в журнале Российского инвестиционного форума в Сочи, пишет ТАСС
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У России и Белоруссии сохраняются разногласия по газовому вопросу, заявил вице-премьер Аркадий Дворкович в кулуарах инвестфорума, передает ТАСС. «Белоруссия давно должна была погасить долг за газ, а не накапливать его», – добавил он
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Около 27% частных структур принимали участие в программе госгарантий бесплатного оказания медпомощи в 2016 г., сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова. Как передает ТАСС, она сказала это в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи. В 2011 г. в этой программе участвовало всего 7% частных структур
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