Налогообложение роботов и «деньги из-под подушек»

Артем Коротаев / фотохост-агентство ТАСС

Около 27% частных структур принимали участие в программе госгарантий бесплатного оказания медпомощи в 2016 г., сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова. Как передает ТАСС, она сказала это в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи. В 2011 г. в этой программе участвовало всего 7% частных структур

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