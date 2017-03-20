10 самых счастливых стран и Россия

Ilya Naymushin / Reuters

В прошлом году Россия не вошла в ТОП-50 стран, а в 2017 г. сумела подняться на семь позиций в рейтинге и теперь занимает 49-е место, соседствуя с Италией (48 место) и Белизом (50-е)

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