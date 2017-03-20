10 самых счастливых стран и Россия
Список государств, занявших первые строчки в рейтинге ООН
Самой счастливой страной эксперты ООН, составившие рейтинг World Happiness Report, назвали Норвегию
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Дания – прошлогодний лидер рейтинга – опустилась на вторую строчку. Составляя рейтинг, эксперты рассматривали уровень ВВП на душу населения, уровень социальной поддержки граждан государством, продолжительность здоровой жизни, свободу самостоятельно принимать жизненно важные решения, щедрость и отношение к коррупции
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Замыкает тройку лидеров Исландия
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Швейцария – четвертая по уровню счастья
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Финляндия на пятом месте
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Нидерланды на шестом месте по уровню счастья населения
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Канада заняла седьмую строчку рейтинга
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Новая Зеландия – восьмая. Впервые доклад World Happiness Report эксперты ООН составили в 2012 году
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Австралия на девятом месте
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Швеция замыкает ТОП-10 самых счастливых стран
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В прошлом году Россия не вошла в ТОП-50 стран, а в 2017 г. сумела подняться на семь позиций в рейтинге и теперь занимает 49-е место, соседствуя с Италией (48 место) и Белизом (50-е)
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