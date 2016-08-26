ВВП с очисткой от сезонности в июле упал на 0,1% после нулевой динамики июня – Минэкономразвития

ВВП России в июле с исключением сезонного фактора сократился на 0,1% в месячном выражении после нулевой динамики июня текущего года. Об этом говорится в пятницу, 26 августа, в мониторинге Минэкономразвития России, на который ссылается «РИА Новости».

"После последовательного трехмесячного замедления экономического спада годовые темпы снижения ВВП, по оценке Минэкономразвития России, в июле вновь ускорились. ВВП в июле оказался ниже прошлогоднего на 0,7% после -0,6% в мае и -0,5% в июне", - добавляет министерство.

В целом за семь месяцев ВВП, по оценке ведомства, сократился на 0,9% к соответствующему периоду прошлого года.

В понедельник министр экономического развития России Алексей Улюкаев заявил, что спад ВВП в июле в годовом выражении ускорился до 0,6% с 0,5% в июне, а с очисткой от сезонности экономика продемонстрировала нулевую динамику. За семь месяцев падение ВВП, по его словам, составило 0,9%.

Улюкаев добавил, что экономика России в IV квартале точно выйдет на рост, а в третьем - с равной вероятностью может быть спад или рост.

Базовый прогноз Минэкономразвития, рассчитанный исходя из среднегодовой цены на нефть в $40 за баррель, предполагает спад ВВП России по итогам года на 0,2%.