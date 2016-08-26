Никто из бывших советников президентов США по экономике не поддерживает Трампа

Ни один член комитета экономических советников, работавших в Белом доме в последние полвека, не поддерживает кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа, показал опрос The Wall Street Journal. Газета связалась со всеми 45 ныне живущими экономистами, входившими в состоящий из трех человек комитет. Они консультировали восьмерых президентов со времен Ричарда Никсона.

Из работавших при президентах-республиканцах 17 экономистов, ответивших на вопрос WSJ об их отношении к нынешним кандидатам, ни один не высказал поддержку Трампу. Шестеро заявили, что не поддерживают его, 11 отказались высказать свою позицию. Еще шестеро не отреагировали на запросы WSJ. Из 20 советников президентов-демократов 13 заявили о поддержке Хиллари Клинтон, ни один не выступил против нее, семеро не высказали своей позиции, двое экономистов не ответили на запросы.

«Я лично знал каждого президента-республиканца со времен Ричарда Никсона, – сказал газете экономист Гарвардского университета Мартин Фелдстейн, возглавлявший комитет экономических советников при Рональде Рейгане. – Все они демонстрировали реальное понимание экономики и международных вопросов… У Дональда Трампа нет такого понимания, и, похоже, это его не заботит. Только одно это делает его непригодным [для поста президента], с моей точки зрения».