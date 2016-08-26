Росздравнадзор опроверг заявления о проблемах с регистрацией медицинских изделий

По мнению Росздравнадзора, у производителей медицинских изделий есть достаточно времени на получение регистрации изделий, а их опасения о возможных проблемах на рынке по бюрократическим причинам не имеют оснований. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление ведомства. Так Росздравнадзор прокомментировал заявление Ассоциации международных производителей (IMEDA) о том, что в 2017 г. часть медизделий может исчезнуть с рынка, потому что не успевает пройти перерегистрацию по новым правилам. Ассоциация попросила продлить сроки перерегистрации.

Росздравнадзор назвал утверждения IMEDA необоснованным и напомнил, что в России действуют бессрочные регистрационные удостоверения, а в конце 2013 г. срок на получение регистрационного удостоверения (РУ) был продлен до 1 января 2017 г.

"Своевременное обновление документов лежит в зоне ответственности самих производителей", - заявил Росздравнадзор.

Одновременно ведомство сказало, что Минздрав готов изучить предложение IMEDA о необходимости продления сроков замены регистрационных удостоверений и дать ответ в установленный законодательством срок.

О жалобе IMEDA недавно писал «Коммерсантъ». Газета напоминала, что сейчас на всю продукцию рынка действительно действуют бессрочные регистрационные удостоверения, но в 2012 г. правительство постановило, что производители, получавшие удостоверения до этого момента, должны обновить их в Росздравнадзоре. До осени 2015 г. импортеры сталкивались с проблемой при возврате НДС по новым удостоверениям. Чтобы не терять льготу, многие из них предпочитали работать по удостоверениям старого образца. В сентябре 2015 г. правительство уравняло в правах владельцев обоих видов удостоверений, но в IMEDA считают, что за оставшееся время обменять документы успеют не все производители.