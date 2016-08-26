Минфин против «лобового запрета» биткоинов

Минфин против введения «лобового запрета» на биткоины, соответствующий законопроект будет скорректирован по итогам предстоящей серии встреч с экспертами. Об этом заявил журналистам замминистра финансов России Алексей Моисеев.

«Законопроект, конечно, готов, но торопиться мы с ним не будем, и, скорее всего, он будет изменяться по ходу дела. Я сейчас хочу провести серию встреч с экспертами и еще раз подумать, что нам надо сделать. Наверное, с учетом развития технологий лобовой запрет делать будет не очень правильно», - сказал Моисеев.