Вспышка конфликта в Крыму может отложить восстановление экономики России – Bloomberg

Вспышка конфликта между Россией и Украиной после попытки диверсии в Крыму может отложить восстановление российской экономики, пишет Bloomberg. После того как президент России Владимир Путин заявил, что Киев предпринял попытку диверсии из-за нежелания или невозможности украинской стороны выполнять минские договоренности, вероятность отмены антироссийских санкций снизилась, считают опрошенные агентством экономисты.

Среди 21 экономиста 52% считают, что Евросоюз в течение года может начать отмену санкций в отношении России, тогда как ранее такое мнение высказывали 69% опрошенных. Только 10% теперь ожидают, что США начнут отмену санкций, по сравнению с 19% в предыдущем опросе. Эскалация конфликта подорвет доверие инвесторов, считают 76% опрошенных. Более 60% ожидают усиления оттока капитала.

Для смягчения западных санкций России следует проявить определенную гибкость, которой в настоящее время не наблюдается, отмечает экономист Андреас Швабе из Raiffeisen Bank International.

ФСБ России ранее информировала о предотвращении в Крыму терактов, которые были подготовлены главным управлением разведки минобороны Украины против критически важных элементов инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова. МИД России тогда выступил с заявлением, в котором говорится, что если президент Украины Петр Порошенко причастен к решениям о терактах в Крыму, то «он претендует на роль могильщика мирного процесса; если же они были приняты без его ведома, то это еще хуже».