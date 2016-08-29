ЦБ: Расходы резервного фонда составят 2,4 трлн рублей при дефиците бюджета в 3,5% ВВП

При дефиците федерального бюджета России в размере 3,5% ВВП в течение всего 2016 г. потребуется использовать 2,4 трлн руб. из резервного фонда, говорится в информационно-аналитическом материале Банка России.

Из них 0,8 трлн руб. уже были использованы в апреле-мае 2016 г. «Таким образом, приток ликвидности в банковский сектор по бюджетному каналу во второй половине 2016 г. может составить 1,6 трлн руб.», - говорится в документе.

На 2016 г. дефицит бюджета утвержден на уровне 3% ВВП, однако власти не исключают роста показателя до 3,3-3,4% ВВП. Ранее Минфин сообщал, что ставит цель в бюджетной политике снижать дефицит России ежегодно на 1 процентный пункт и в итоге выйти на бездефицитный бюджет.