Франция требует прекратить переговоры ЕС с США о свободной торговле

Франция требует прекратить переговы между Евросоюзом и США о свободной торговле, заявил во вторник госсекретарь по внешней торговле при МИД Франции Матиас Фекл.

"Франция требует прекращения переговоров по TAFTA (Трансатлантическая зона свободной торговли) и TTIP (Трансатлантическое партнерство в области торговли и инвестиций)", - написал он в своем Twitter.

Накануне о провале переговоров о зоне свободной торговли между ЕС и США заявил вице-канцлер Германии Зигмар Габриэль. «Переговоры с США de facto провалились, потому что мы, как европейцы, конечно, не должны подчиняться американским требованиям», - заявил Габриэль в интервью немецкому телеканалу ZDF. По словам министра, в переговорах о создании зоны свободной торговли между Евросоюзом и США «нет никакого движения», сообщает Deutsche Welle.

Переговоры между ЕС и США по TTIP начались в 2013 г. Соглашение предусматривает создание крупнейшей в мире зоны свободной торговли, которая будет охватывать около 800 млн потребителей. Предполагаемыми преимуществами соглашения должны стать улучшение нормативно-правового регулирования в ряде сфер экономики и тесное сотрудничество сторон в вопросах выработки международных стандартов, а также устранение таможенных пошлин и ограничений на многие товары и услуги.