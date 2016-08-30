Еврокомиссия потребовала от Apple доплатить до 13 млрд евро налогов

Антимонопольный орган Европейской комиссии потребовал от американской технологической корпорации Apple доплатить в Ирландии налогов на сумму до 13 млрд евро ($14,5 млрд). После почти трехлетнего расследования ЕК пришла к выводу, что налоговые соглашения между Apple и правительством Ирландии нарушают законы Евросоюза о предоставлении государственной помощи, поскольку другие компании на получили подобной возможности минимизировать налоги. Объявленная ЕК сумма – крупнейшая выплата за подобное нарушение. Точный ее размер должно рассчитать правительство Ирландии.

Apple и Дублин ранее неоднократно заявляли, что не считают налоговые соглашения нарушением, и обещали подать апелляцию.

Apple платила в Ирландии, куда стекается выручка от ее европейских операций, около 1% налога на прибыль при стандартной ставке в стране 12,5%. Аналитики оценивали возможный размер налоговых претензий со стороны ЕК в сумму от $200 млн до $19 млрд в зависимости от классификации нарушений.