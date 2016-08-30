Объем внешней торговли среди стран G20 вырос впервые с 2014 года во II квартале

Объем глобальной внешней торговли товарами с поправкой на сезонные колебания и в долларовом выражении среди государств G20 во II квартале 2016 г. вырос впервые с начала 2014 г., говорится в отчете Организации экономического развития и сотрудничества (ОЭСР).

Экспорт товаров из этих стран повысился на 1,5% по сравнению с январем-мартом, тогда как импорт вырос на 2%. До этого экспорт снижался семь кварталов подряд, импорт - восемь.

Объемы зарубежных поставок в минувшем квартале выросли почти во всех государствах G20, кроме Аргентины, Канады и Китая (падение на 7,3%, 0,2% и 2% соответственно). Канадский экспорт понизился седьмой квартал подряд, упав до минимума за почти шесть лет.

Рекордный рост экспорта зафиксирован в ЮАР - на 16,2%. В Индии и Турции показатель повысился более чем на 5%.

Снижение импорта наблюдалось во II квартале в Аргентине (3,7%), Франции (0,5%), Индии (3,7%), Индонезии (1,2%), Мексике (0,1%) и в России, где показатель рухнул на 5%. Китайский импорт подскочил на 6,6%, однако совокупный объем закупаемых за рубежом товаров остается на 20% ниже недавнего максимума.

Экспорт и импорт 28 стран Европейского союза в апреле-июне повысились на 1,8%.

В G20 входят Аргентина, Австралия, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, ЮАР, Южная Корея, Япония, а также Европейский союз.