Московская область займет на рынке впервые после восьмилетнего перерыва

Министерство финансов Московской области объявило конкурс на организацию размещения облигаций в объеме 25 млрд руб. сроком обращения до 10 лет, следует из закупочной документации. В последний раз правительство Московской области размещало долговые ценные бумаги в декабре 2008 г., объем выпуска составил 33 млрд руб. В настоящее время облигаций области в обращении нет.

"Да, действительно, впервые за последние восемь лет Московская область планирует осуществить выпуск облигационного займа. Произойдет это в IV квартале текущего года", - сообщили «Интерфаксу» в областном Минфине. Решение о выпуске облигационного займа принято в связи с тем, что этот инструмент в настоящее время более выгоден для субъектов федерации, нежели привлечение кредитов, пояснили в Минфине Московской области.

Средства от размещения облигаций будут направлены на финансирование дефицита бюджета либо на погашение государственных долговых обязательств Московской области. Программа внутренних заимствований Московской области на 2016-2018 гг. предполагает выпуск облигаций общим объемом 75 млрд руб. (по 25 млрд руб. в год).