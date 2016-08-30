Решений о повышении пенсионного возраста не принималось – Медведев

Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что на данный момент каких-либо решений о повышении пенсионного возраста не принималось, передает «Интерфакс».

"Никаких решений пока на эту тему не принималось", - сказал он он в Центре реабилитации инвалидов и пожилых людей «Сосновый бор».

По его словам, приблизительно 90% россиян отрицательно относятся к возможности повышения пенсионного возраста в России. «Но мы должны учитывать, что в нашей стране, слава Богу, растет продолжительность жизни», - отметил премьер.

Медведев отметил, что средняя продолжительность жизни мужчин сейчас составляет 67 лет, хотя еще несколько лет назад цифра была другой - 59 лет.