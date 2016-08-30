Реальный размер средней пенсии в июле снизился на 4,1%

Средний размер назначенной ежемесячной пенсии в России в июле 2016 г. увеличился в номинальном выражении на 2,8% по сравнению с июлем 2015 г. и составил 12 406 руб., сообщила во вторник Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

В то же время в реальном выражении (с поправкой на инфляцию) средний размер пенсий в июле снизился на 4,1% по сравнению с июлем прошлого года после снижения на 4,4% в июне.

Средний размер назначенных пенсий в июле 2016 г. составил 34% от средней начисленной зарплаты по стране против 35,6% в июле 2015 г.