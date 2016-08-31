Шувалов: Правительство не приняло мобилизационные предложения Минфина

Правительство продолжает обсуждение параметров трехлетнего бюджета, предложения Минфина по мобилизации дополнительных доходов, не приняты, сообщил по итогам бюджетного совещание первый вице-премьер Игорь Шувалов. «Правительство продолжает работу над бюджетом на 2017 и 2018-2019 гг…Предложения Минфина и других министерств приняты не были, работа продолжается», - приводит его слова «Интерфакс».

По данным «Ведомостей», к совещанию у Шувалова Минфин подготовил предложения по сбору 2,5 трлн за 2017-2019 гг. за счет повышения налогов и мобилизации доходов. Только в 2017 г. ведомство рассчитывало дополнительно собрать 670 млрд руб., а в 2019 г. – почти 1 трлн. Это было бы возможно за счет нефтяников, «Газпрома», табачников, а также введения акциза на напитки с добавлением сахара и НДС на интернет-торговлю, а также большего размера дивидендов с госкомпаний.

Мобилизация нужна, чтобы снижать дефицит бюджета на 1 процентный пункт ежегодно – с 3,2% в 2017 г. до 1,2% ВВП в 2019 г., настаивали в Минфине.