Голодец: Накопительная пенсия вновь будет заморожена

Вице-премьер Ольга Голодец сообщила что накопительная часть пенсий вновь будет заморожена, поскольку трансферт Пенсионному фонду не закладывается в проект бюджета.

«Уже предельные лимиты приведены, в них нет трансферта Пенсионному фонду», - сказала Голодец. На вопрос, сохранится ли заморозка накопительной части пенсий, она ответила: "Да".

Правительство заменило вторую индексацию пенсий в 2016 г. единовременной выплатой, объявил председатель правительства России Дмитрий Медведев на совещании о доиндексации пенсий. Пенсионеры получат 5000 руб. в январе 2017 г., сказал он, это потребует от бюджета 200 млрд руб. Бюджет исполняется трудно, сетовал Медведев, Пенсионный фонд России (ПФР) в первом полугодии 2016 г. недобрал 174 млрд руб. доходов, эта сумма также будет компенсирована из федерального бюджета.

Средства на единовременную выплату будут заложены в бюджет ПФР на 2017 г. трансфертом из федерального бюджета, пенсионеры получат ее вместе с январской пенсией, сообщила пресс-секретарь ПФР Маргарита Нагога. Выплата потребует отдельного закона, так как это новое расходное обязательство, говорит представитель социального вице-премьера Ольги Голодец.