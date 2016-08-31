Песков прокомментировал решение о продлении замораживания накопительной пенсии

Решение о продлении замораживания накопительной части пенсии относится к прерогативе правительства, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее вице-премьер правительства Ольга Голодец заявила, что накопительная часть пенсий в 2017 г. вновь будет заморожена.

Накопительная пенсия не формируется с 2014 г. Тогда правительство объявляло такое решение разовой мерой - на год, необходимый для реорганизации негосударственных пенсионных фондов. Однако затем мораторий был продлен еще на 2015 г. На фоне возобновившихся споров о судьбе накопительных взносов, в том числе с участием мегарегулятора, отстаивавшего их необходимость, Медведев объявил весной 2015 г., что ликвидации накопительной части пенсии не будет: «Такое решение поддерживается и большинством экспертов, и, самое главное, гражданами нашей страны».

В 2016 г. правительство вновь продлило мораторий. Замораживание накопительных взносов, по расчетам Минфина, в 2016 г. дало бюджету 344 млрд руб. (в 2017 г. – 412 млрд, в 2018 г. – 471 млрд) за счет сокращения трансферта ПФР.