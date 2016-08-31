Недельная инфляция в России вернулась на нулевую отметку

Потребительские цены в России за неделю с 23 по 29 августа не изменились, сообщил в среду Росстат.

На предыдущей неделе была зафиксирована инфляция в размере 0,1%, за неделю до этого она была нулевой, а со 2 по 8 августа и с 26 июля по 1 августа цены снижались по 0,1%. До этого три недели подряд они росли по 0,1%, в первую неделю июля (из-за индексации тарифов на услуги ЖКХ) цены повысились на 0,4%.

С начала месяца цены по состоянию на 29 августа не изменились, что ставит под вопрос возможность дефляции в августе, которую не исключали в Минэкономразвития и Минфине. Месячная дефляция последний раз в России была зафиксирована в августе 2011 г. (цены снизились на 0,2%).

Исходя из того, что среднесуточная инфляция на 29 августа составила 0% против 0,001% дефляции на 22 августа, цены за последнюю неделю чуть выросли, но показатель был округлен до нуля.

С начала 2016 г. цены к 22 августа выросли на 3,9%.

Исходя из данных за аналогичный период августа 2015 г. (тогда инфляция на 31 августа равнялась 0,3%), следует, что инфляция в годовом выражении на 29 августа снизилась примерно до 6,9% с 7,1% неделю назад и 7,2% в июле. Если ориентироваться на итоговую инфляцию за август прошлого года, а она отличалась от «недельной» в большую сторону на 0,1 п. п., то годовой показатель опустился до 6,8%.