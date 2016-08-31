Минэкономразвития не исключило дефляции в России

Инфляция в России в ближайшие недели может вернуться в отрицательную зону, допускает Минэкономразвития.

В среду Росстат сообщил, что потребительские цены за неделю с 23 по 29 августа не изменились. На предыдущей неделе была зафиксирована инфляция в размере 0,1%, за неделю до этого она была нулевой, а со 2 по 8 августа и с 26 июля по 1 августа цены снижались по 0,1%. Таким образом, дефляции нет уже три недели подряд. Последний раз месячная дефляция фиксировалась в августе 2011 г.

Тем не менее Минэкономразвития видит возможность для дефляции и в сентябрьские недели. Оценка министерства на сентябрь будет зависеть от динамики цен в целом за август, подчеркнуло оно.

По данным Росстата, с начала месяца цены по состоянию на 29 августа не изменились. Исходя из того, что среднесуточная инфляция на 29 августа составила 0% против 0,001% дефляции на 22 августа, цены за последнюю неделю даже чуть выросли, но показатель был округлен до нуля.