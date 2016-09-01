Решение заморозить накопительную часть пенсии Кудрин назвал «печальным»

Экс-министр финансов России Алексей Кудрин отнес к числу плохих новостей решение правительства о заморозке накопительной части пенсии. «Про заморозку накопительной части пенсии уже все сказано. Одно слово – печально», - написал он вечером 31 августа в своем аккаунте в соцсети Twitter.

Ранее в тот же день вице-премьер правительства Ольга Голодец сообщила, что решение о заморозке накопительной части пенсии принято. «Уже предельные лимиты приведены, в них нет трансферта Пенсионному фонду», — сказала она.

Мораторий на накопительные пенсионные взносы правительство продляет четвертый год подряд. Впервые они были заморожены в бюджете-2014 г. Тогда было объявлено, что все деньги пойдут в страховую часть Пенсионного фонда. Затем «заморозка» накоплений была продлена на 2015 и 2016 гг. По словам замминистра труда Андрея Пудова, при подготовке трехлетнего бюджета Пенсионный фонд исходил из того, что взносы на накопительную пенсию могут быть заморожены сразу на весь период - 2017–2019 гг.

По оценкам Минфина, в 2016 г. замораживание накопительных взносов сэкономило бюджету 344 млрд руб. – на столько был снижен трансферт. В 2017 г. эта мера позволит сэкономить около 400 млрд руб., оценивает руководитель Экономической экспертной группы Евсей Гурвич.

С 1 февраля 2016 г. пенсии для неработающих пенсионеров были проиндексированы на 4%, при том, что уровень фактической инфляции в 2015 г. составил 12,9%. 23 августа правительство объявило о замене второй индексации пенсий в 2016 г. единовременной выплатой - 5000 руб.