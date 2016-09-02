Во Владивостоке начался Восточный экономический форум

Восточный форум открыл вице-премьер Юрий Трутнев. Он отметил, что к этому форуму подготовлено 140 соглашений на 1,6 трлн руб. В прошлом году было подписано 92 соглашения на 1,8 трлн руб., из них соглашения на 1, 116 трлн стали контрактами, добавил Трутнев.

По его словам, на Дальнем Востоке заработали все инструменты поддержки бизнеса - создана уникальная модель преференций и льгот, снижены издержки для бизнеса. И на этом форуме будем докладываться уже не мы, а инвесторы, добавил Трутнев, пообещав сопровождать все проекты инвесторов.

«Я бы хотел поклониться тем, кто работает на Дальнем Востоке», - сказал Трутнев.

В зале на открытии форума нет свободных мест, люди стоят во всех проходах. Также заняты и залы, где проходит трансляция.