Шувалов: Правительство России готово гарантировать защиту китайских инвестиций

Правительство России готово гарантировать защиту китайских инвестиций в российскую экономику, заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов на бизнес-диалоге «Россия - Китай» на Дальневосточном экономическом форуме.

"Мы ждем китайских инвесторов во всех отраслях", - сказал Шувалов, заметив, что некоторые сделки в чувствительных отраслях будут должны пройти согласование комиссией по иностранным инвестициям. «Но никаких других ограничений нет», - уточнил он.

"Ваши инвестиции будут защищены, - пообещал Шувалов китайским бизнесменам, - надеюсь, в ближайшие два года мы заключим соглашение о езразийском партнерстве, в рамках которого будет создан механизм взаимной защиты инвестиций и арбитражная процедура".

Интерес к взаимодействию в бизнесе начал развиваться, когда были объявлены санкции против России в 2014 г., напомнил Шувалов. «В правительстве мы устали получать запросы от частных компаний и компаний, которые работают с китайским правительством, - пожаловался он. - Они стали приходить к нам, спрашивать, какие возможности на российском рынке для них появляются».

Шувалов подчеркнул, что у России и Китая неплохие перспективы развития в части экспорта продовольствия, по некоторым экспортным группам древесины и металлов. «Даже при такой ценовой конъюнктуре $200 млрд - это исполнимая цель», - сказал Шувалов.