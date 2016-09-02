Улюкаев: Экономика России из рецессии перешла в стагнацию

Предварительные данные показывают, что макроэкономическая статистика в августе в России будет лучше, чем в июле, но экономика после выхода из рецессии вошла в стагнацию, сказал министр экономики Алексей Улюкаев в интервью телеканалу «РБК ТВ» на полях Восточного экономического форума.

Улюкаев отметил, что стагнация может продлиться несколько лет, если не предпринимать специальных мер и не проводить реформы.

Ранее экономисты НИУ ВШЭ пришли к выводу, что экономическая активность в России за июль 2016 г. не изменилась, оставшись вблизи самых низких с начала кризиса уровней. Большая часть секторов показала рост, но обрабатывающие производства сильно упали, сделали вывод эксперты.

«Июльская статистика принесла противоречивые новости, из которых мы делаем вывод, что российская экономика пока что застряла на дне. Несмотря на распространенное мнение о том, что уже в конце текущего года экономика начнет переход к восстановительному росту, который в ближайшие годы будет лишь ускоряться, нам представляется более вероятным сценарий продолжения стагнации/рецессии до окончания периода бюджетной консолидации», - говорится в докладе ВШЭ.

Эксперты Центра развития ВШЭ отмечают, что «два года, прошедшие с начала снижения цен на нефть и введения санкций и контрсанкций, показали, что отраслевой вектор российской экономики слабо меняется даже под влиянием экстремальных шоков».