10-летние налоговые льготы для инвесторов на Дальнем Востоке заработают с 2017 года

Новый механизм поддержки инвесторов на Дальнем Востоке заработает с 1 января 2017 г. Он позволит получить поддержку в виде налоговых льгот на 10 лет любому инвестору, вложившему в новое производство более 50 млн руб., сообщил на Восточном экономическом форуме директор департамента региональных инвестпроектов Минвостокразвития Александр Крутиков. «С 1 января 2017 г. этот механизм начнет работать», - сказал он на ключевой сессии ВЭФ «Новые механизмы поддержки инвесторов на Дальнем Востоке».

Крутиков подчеркнул, что механизм получения этого вида поддержки будет максимально упрощен. «Все, что нужно, - это заявление, в котором нужно только указать объем инвестиций и вид деятельности», - отметил представитель Минвостокразвития.

Второй Восточный экономический форум проходит 2-3 сентября во Владивостоке. Планируется, что его участники обсудят возможности для инвесторов, механизмы и инструменты поддержки предпринимателей, инфраструктурные и энергетические проекты.