Минэкономразвития поддержит норму 50% прибыли МСФО по дивидендам госкомпаний в 2017 году

Минэкономразвития поддержит норму выплат дивидендов госкомпаниями в размере 50% от чистой прибыли по МСФО на 2017 год, сообщил журналистам глава ведомства Алексей Улюкаев.

"Это неоднозначное решение. И в обычной ситуации, конечно, не стоило бы его поддерживать. Но вы знаете наши бюджетные перспективы, они очень сложные. И поэтому, наверное, еще на один год мы поддержим это предложение. Хотя еще раз нужно будет посмотреть инвестпрограммы компаний, потому что мы не можем допустить снижения", - сказал министр.