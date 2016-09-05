Индекс PMI сферы услуг России в августе снизился до 53,5 пункта – IHS Markit

Индекс PMI сферы услуг России в августе 2016 г. снизился до 53,5 пункта с рекордных за 41 месяц 55 пунктов в июле, свидетельствуют данные исследования IHS Markit.

Совокупный индекс объемов производства, отслеживающий активность и в обрабатывающих отраслях, и в сфере услуг России, в августе снизился до 52,9 пункта с 53,5 пункта в июле, также оставшись выше критической отметки.

Значение индексов выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня - на ее снижение.

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