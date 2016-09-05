Минсельхоз Австрии высказался за отмену антироссийских санкций

Министр сельского хозяйства Австрии Андрэ Руппрехтер заявил, что выход Великобритании из ЕС создал такую ситуацию, при которой будет целесообразным отменить антироссийские санкции. «Нам следует воспользоваться новой ситуацией в качестве исходного пункта, чтобы преодолеть антироссийские санкции. Нам нужна здесь стратегия выхода», – заявил министр в интервью австрийской газете Kurier. Руппрехтер призвал федерального канцлера Австрии Кристиана Керна поставить на повестку дня Совета ЕС вопрос об отмене санкций против России или хотя бы их ослаблении.

Напомним, 1 июля Евросоюз официально продлил экономические санкции в отношении России до 31 января 2017 г. Накануне этого глава МИД Австрии Себастьян Курц призвал Евросоюз двигаться в направлении постепенного снятия санкций с России за каждый шаг в реализации минских соглашений.