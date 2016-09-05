Шувалов: Экономика России адаптировалась к санкциям и ищет оптимальную структуру

Экономика России адаптировалась к санкциям и теперь ищет оптимальную структуру, менее зависимую от нефти и газа. Об этом заявил первый вице-премьер России Игорь Шувалов в интервью «РИА Новости» в кулуарах Восточного экономического форума. «Надо работать, а не пугаться санкций. Нас ими пугали, когда их вводили в 2014 г., и потом, когда усиливали», - отметил Шувалов. Вице-премьер также призвал правительство научиться эффективно оперировать расходами бюджета.

Минфин при подготовке бюджета на предстоящие три года предлагает заморозить расходы в 2017-2019 гг. на уровне текущего года - 15,785 трлн руб.

«Нам, прежде всего, надо думать о том, как мы будем расти и как мы будем, c одной стороны, повышать доходы, а с другой - относиться ответственно к расходам, к умению эффективно расходовать, в том числе средства федерального бюджета», - подчеркнул Шувалов.

При этом он отметил, что в настоящий момент России не стоит много занимать при текущем уровне доходов бюджета. Однако, если власти страны примут решение разместить суверенные евробонды, такая возможность будет - рынки для России не закрыты.

Вместе с тем, по его словам, лучшей возможностью для пополнения бюджета сейчас является выполнение плана приватизации. «Если нам это удастся, то, в принципе, у нас макроэкономические параметры, которое мы задавали, будут соблюдены, и нам не нужно будет прибегать ни к каким заимствованиям на рынке», - резюмировал политик.