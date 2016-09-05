Доходы бюджета составили 5,9 трлн рублей, расходы – 7 трлн рублей в первом полугодии

Доходы федерального бюджета в первом полугодии 2016 г. составили 5,9 трлн руб., расходы - 7 трлн руб., заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства.

«Доходы федерального бюджета за первое полугодие составили около 6 трлн руб., вернее - 5,086 трлн руб.», - сказал он.

Медведев подчеркнул, что основная часть доходов бюджета - 64% - не связана с доходами от продажи нефти и газа. «Понятно, здесь есть объективные условия, но есть и определенные последствия для нашей бюджетной системы, экономики в целом, которая уже значительно меньше, чем раньше, зависит от мировых цен на топливо и сырье», - пояснил он.

«Израсходовано за полгода чуть более 7 трлн руб.», - заявил Медведев. Основными статьями расходов стали трансферты государственным внебюджетным фондам, а также в целом расходы на социальное обеспечение - почти 2,3 трлн руб. Кроме того, на зарплаты бюджетникам было выделено более 1,1 трлн руб., а в качестве помощи региональным бюджетам - 700 млрд руб.