Трамп назвал фиктивной экономику США

Кандидат в президенты США от республиканской партии Дональд Трамп считает, что Федеральная резервная система (ФРС) поддерживает «фиктивную» экономику США, сохраняя базовую учетную ставку на низком уровне, однако она рано или поздно будет изменена. «Они (ФРС) сохраняют низкую ставку, чтобы все остальные [экономические] показатели не пошли вниз, - заявил миллиардер. - У нас чрезвычайно фиктивная экономика».

Трамп считает, что «в какой-то момент ставку придется изменить», передает его слова агентство Reuters. «Единственный сильный сектор - это искусственно контролируемый рынок ценных бумаг», - отметил он.

В конце июля ФРС приняла решение сохранить без изменений базовую учетную ставку банковского процента - на уровне 0,25-0,5%. Вместе с тем она объявила о снижении рисков для американской экономики. По мнению наблюдателей, это открывает путь к повышению ставки до конца текущего года.

В нынешней ситуации в США вопрос имеет помимо экономического и политическое звучание. Повышение стоимости банковского кредита может затормозить экономический рост, а скорейшее оздоровление экономики - важнейшая задача правящей в стране демократической партии в преддверии всеобщих выборов, которые состоятся в ноябре.