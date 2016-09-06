Экономика Швейцарии во II квартале выросла рекордными темпами с 2014 года

Экономика Швейцарии выросла на 0,6% во II квартале 2016 г. по сравнению с предыдущим кварталом и на 2% в годовом выражении, продемонстрировав самые высокие темпы роста с 2014 г., свидетельствуют данные Государственного секретариата по экономике Швейцарии (SECO).

Эксперты в среднем прогнозировали повышение показателей на 0,4 и 0,8% соответственно.

В январе - марте текущего года швейцарский ВВП увеличился на 0,3% в поквартальном и на 1,1% в годовом выражении, тогда как ранее сообщалось о повышении на 0,1 и 0,7% соответственно.

Эксперты отмечают, что швейцарская экономика, ориентированная на экспорт, начинает приходить в себя после решения ЦБ отказаться от привязки курса франка к доллару, вызвавшего резкое укрепление нацвалюты и негативно сказавшегося на корпоративных прибылях. Местные компании за это время успели найти способы снизить расходы и повысить производительность.

Между тем потребительские цены в Швейцарии, рассчитанные в соответствии со стандартами ЕС, в августе не изменились как по сравнению с июлем, так и к августу 2015 г., и снизились на 0,1% согласно швейцарской системе подсчета показателя.